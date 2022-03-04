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Rusya’dan Batı medyasına kısıtlama

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Rusya'nın bazı Batılı yayın organlarıyla sosyal medya platformlarına kısıtlama getirdiği belirtildi.
Rusya’dan Batı medyasına kısıtlama

Rusya'nın bazı Batılı yayın organlarıyla sosyal medya platformlarına kısıtlama getirdiği belirtildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, internet sitesinin Rusya'da engellendiğini, kısa dalga radyo hizmetiyle yayın akışının kısmen sağlandığını duyurdu. BBC Rusya da sosyal medya platformu Facebook ile GooglePlay ve Radio Liberty gibi yayıncıların Rusya'da kısıtlandığını aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter mesajında Rusya'nın Batı medyasının ülkedeki yayınlarını durdurmaya hazırlandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün BBC’yi Rusya’da yurtiçi siyasete ve güvenliğe zarar vermekle suçlamıştı.

Avrupa Birliği Rus RT kanalıyla Sputnik haber ajansının yayınlarını yasaklamış, birçok Batılı şirket de Rusya'dan çekilme kararı almıştı.

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