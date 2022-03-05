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Rusya'dan Yaptırımlara Karşı Hamle Geldi! Facebook'a Erişim Engellendi

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Rusya'dan Yaptırımlara Karşı Hamle Geldi! Facebook'a Erişim Engellendi
Rusya'dan Yaptırımlara Karşı Hamle Geldi! Facebook'a Erişim Engellendi

Kuşatma altındaki başkent Kiev'den füze ve çatışma sesleri yükselirken, batı ülkelerinden yaptırımlar peş peşe geldi. Rusya'dan yaptırımlara karşı atak geldi. Rusya, Facebook'a erişim engeli getirdi.

Batılı teknoloji devlerinin Rusya'ya başlattığı yaptırımlara karşı Rusya'dan da karşı hamle geldi. Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti.

 

FACEBOOK TAMAMEN ENGELLENDİ

Yapılan açıklamada Facebook'a, Rusya'da erişim engeli getirildiği duyurularak, "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denildi. Geçtiğimiz hafta ülkede yavaşlatılan Facebook bu karar ile birlikte tamamen engellendi.

YOUTUBE VE TWITTER DA ENGELE TAKILDI

Bu kararın hemen ardından Rusya, sosyal medya devi Twitter'a erişim engelli getirdi. Rusya üzerinden Twitter'a girmek isteyenler engelle karşılaştı. Twitter kararından sonra YouTube da erişime engellendi.

Yaptırım kararlarına Rusya'dan misilleme! Twitter ve Facebook'a erişim engeli getirildi

BBC, VOA, DW DE ENGELLENDİ

Öte yandan Amerika'nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

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