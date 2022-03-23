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Rusya'ya kimyasal saldırı önlemi: Hava verilerine erişim engelleniyor

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Bazı silah ve iklim uzmanları Moskova'nın hava durumu verilerini Ukrayna'ya yönelik kimyasal veya biyolojik bir saldırı planlamak için kullanılabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'ya kimyasal saldırı önlemi: Hava verilerine erişim engelleniyor

Avrupa Meteorolojik Uydular Örgütü (EUMETSAT) üye devletlerden oluşan özel bir konseyin toplandığını ve kimyasal silah saldırısının planlanmasında çok önemli olabilecek verileri engelleme kararı alındığını duyurdu.

Bazı silah ve iklim uzmanları Moskova'nın hava durumu verilerini Ukrayna'ya yönelik kimyasal veya biyolojik bir saldırı planlamak için kullanılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Washington ve müttefikleri, Moskova'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silahlar kullanmayı planlayabileceğini belirtiyor.

Buna rağmen ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere aynı ülkelerden bazılarının anlık hava durumu verileri, Rus ajanslarına gitmeye devam ediyordu. Ancak Rusya ile paylaşılan anlık hava durumu verilerine sınırlama getirildi.

Söz konusu verilere, rüzgar hızı ve yönü, güneş ışığı, yağış ve olası biyolojik veya kimyasal silah saldırısı planlamada çok önemli olabilecek diğer faktörlerin gerçek zamanlı ölçümleri de dahil.

Avrupa genelindeki en az üç kurum veri sağlamayı durdurmuş olsa da Almanya merkezli hükümetlerarası bir kuruluş olan Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT), kendilerinin Rus kuruluşlarına veri aktarmaya devam ettiğini bildirdi.

EUMETSAT, çok sayıda uydu beslemesinden gelen verilerin, bazı durumlarda neredeyse anında alıcılara dağıtılmasına izin veren teknik altyapıyı işletiyor.

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