  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Rüya gibi iş:Uyumanız karşılığında para veriyorlar

» »
Uyku sağlığı üzerine çalışan bir şirket uyuması için maaş vereceği elemanlar arıyor.
Rüya gibi iş:Uyumanız karşılığında para veriyorlar

Yatak tavsiyeleri, uyku rehberleri hazırlayan şirket Eachnight, şekerlemenin faydaları ve zararları üzerine teorileri test edeceği araştırması için uyku ekibi kuruyor.

Şirketin internet sitesinde “Şekerlemenin faydalarını test etmek için yardımınıza ihtiyacımız var” diye duyurulan iş için 30 gün boyunca şekerleme karşılığında 1500 dolar (12 bin 300 lira) ödenecek.

İşin güzel tarafı ise bu rüyaları süsleyen iş için dünyanın her yerinden başvuru alınması. 18 yaşında olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek yeterli. Uyku ekibine katılanların kendilerine verilen talimatları anlaması ve deneyimlerini ayrıntılı olarak anlatması gerektiğinden İngilizce bilmesi şart.

30 gün boyunca dinlenmiş hissetmek için en iyi şekerleme süresi, şekerlemenin yorgunluğa, hafızaya ve verimliliğe etkilerinin test edileceği çalışmada tek yapmanız gereken size söylenen zamanda uyumak ve uykunuzu değerlendirmek.

Başvurular 31 Mayıs’a kadar şirketin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinovac aşısı Meclis gündeminde; "Çin’in Türkiye’ye taahhüt ettiği 50 milyon doz neden hâlâ teslim edilmedi?"09 Mayıs 2021 Pazar 16:19
  • Kripto para birimi Ethereum, 447 miyar dolar pazar değerine ulaştı09 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Anneler Günü neden mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanıyor?09 Mayıs 2021 Pazar 11:35
  • 9 Mayıs: Faşizme karşı Zafer Günü!09 Mayıs 2021 Pazar 10:25
  • “4x4’lük anne” olayım derken dikkat!08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:20
  • Anneler Günü Yarın08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:15
  • Pfizer aşısında yeni bulgu: İkinci dozlar kritik çıktı06 Mayıs 2021 Perşembe 22:45
  • Kripto para borsaları nereye doğru gidiyor? Merkez bankaları piyasaya alternatif sunabilecek mi?06 Mayıs 2021 Perşembe 22:29
  • Salgında uçak yolculuğu ne kadar güvenli?06 Mayıs 2021 Perşembe 22:10
  • Covid aşısı: BioNTech dahil bazı ilaç şirketleri, aşı patentlerinden feragat edilmesine neden karşı çıkıyor?06 Mayıs 2021 Perşembe 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti