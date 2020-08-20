  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Ryabkov: ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama planı BMGK'yı ciddi bir krize sürüklüyor

» »
ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bunun BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ciddi bir krize sürüklediğini vurguladı.
Ryabkov: ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama planı BMGK'yı ciddi bir krize sürüklüyor

ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bunun BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ciddi bir krize sürüklediğini vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Ryabkov, "Washington'un sorumsuzca eylemleri nedeniyle BMGK'nın yeni bir ciddi krize sürüklenmesi üzüntü verici. Bu kabul edilemez durumun oluşmasından bizzat ABD sorumlu. BMGK'yı birçok konudaki çalışmalarından alıkoyan Washington, siyasi ve psikolojik baskı oluşturuyor. ABD'nin İran konusundaki eylemlerini kınıyoruz" dedi.

Ryabkov, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüğünü kaydetti.

Washigton'un bu planlarının iç siyasi çıkarlara hizmet etme amacıyla tasarlandığını belirten Ryabkov, "ABD, tüm uluslararası toplum nezdinde kendini kriz kaynağı, kural tanımayan uluslararası oyuncu olarak tanıtıyor. Bu sadece Rusya için değil, eminin ki uluslararası toplumdaki birçok taraf için kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların İran'a tekrar uygulanmasına imkan tanıyan 'snapback' mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İran'a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan BMGK'yi, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceğimiz konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo da, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına karşı çıkmamaları halinde Rusya ve Çin'e yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.

Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en büyük varlık fonu 21 milyar dolar kaybetti18 Ağustos 2020 Salı 13:40
  • Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolara 200 bin kişi katıldı17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:38
  • İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor16 Ağustos 2020 Pazar 22:12
  • AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor; Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun16 Ağustos 2020 Pazar 21:38
  • Rusya'da 119 kişi koronavirüse yenik düştü, yeni vaka sayısı 5 bin 6115 Ağustos 2020 Cumartesi 14:51
  • Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu uygulandığını belirten Lukaşenko: Durumu Putin'le istişare edeceğim15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46
  • Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:01
  • AB'den İSRAİL-BAE Normalleşmesi Hakkında Açıklama15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10
  • Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:06
  • BMGK’dan İran’a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti