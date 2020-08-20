Ryabkov: ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama planı BMGK'yı ciddi bir krize sürüklüyor

ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bunun BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ciddi bir krize sürüklediğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bunun BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ciddi bir krize sürüklediğini vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Ryabkov, "Washington'un sorumsuzca eylemleri nedeniyle BMGK'nın yeni bir ciddi krize sürüklenmesi üzüntü verici. Bu kabul edilemez durumun oluşmasından bizzat ABD sorumlu. BMGK'yı birçok konudaki çalışmalarından alıkoyan Washington, siyasi ve psikolojik baskı oluşturuyor. ABD'nin İran konusundaki eylemlerini kınıyoruz" dedi.

Ryabkov, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüğünü kaydetti.

Washigton'un bu planlarının iç siyasi çıkarlara hizmet etme amacıyla tasarlandığını belirten Ryabkov, "ABD, tüm uluslararası toplum nezdinde kendini kriz kaynağı, kural tanımayan uluslararası oyuncu olarak tanıtıyor. Bu sadece Rusya için değil, eminin ki uluslararası toplumdaki birçok taraf için kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların İran'a tekrar uygulanmasına imkan tanıyan 'snapback' mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İran'a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan BMGK'yi, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceğimiz konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo da, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına karşı çıkmamaları halinde Rusya ve Çin'e yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.

Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.