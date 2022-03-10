S.Denktaş: Hadeyin be siz da!

İşte açıklama;

Yaşananlarla ilgili söyleyceklerimi merak etmişler.

İlk kez zorlandım.

32 yıllık siyasi hayatımda çok şey yaşadım ama bu değil. En iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek.

HADEYİN BE SİZ DA!!!