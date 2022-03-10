S.Denktaş: Hadeyin be siz da!

İşte açıklama;
Yaşananlarla ilgili söyleyceklerimi merak etmişler.
İlk kez zorlandım.
32 yıllık siyasi hayatımda çok şey yaşadım ama bu değil. En iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek.
HADEYİN BE SİZ DA!!!
İşte açıklama;
Yaşananlarla ilgili söyleyceklerimi merak etmişler.
İlk kez zorlandım.
32 yıllık siyasi hayatımda çok şey yaşadım ama bu değil. En iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek.
HADEYİN BE SİZ DA!!!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.