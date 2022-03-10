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S.Denktaş: Hadeyin be siz da!

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"En iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek."
S.Denktaş: Hadeyin be siz da!

İşte açıklama;

Yaşananlarla ilgili söyleyceklerimi merak etmişler.

İlk kez zorlandım.

32 yıllık siyasi hayatımda çok şey yaşadım ama bu değil. En iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek.

HADEYİN BE SİZ DA!!!

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