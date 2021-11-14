  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sadıkoğlu: “En Önemli Gün Olan 15 Kasım En Büyük Bayramımız”

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38. yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı.
Sadıkoğlu: “En Önemli Gün Olan 15 Kasım En Büyük Bayramımız”

15 Kasım’ın önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, mesajında Kıbrıs Türkü için önemli bir gün olan 15 Kasım’ın aynı zamanda en büyük bayramı olduğuna da dikkat çekti. Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “Biz Kıbrıslı Türkler’ in adadaki var oluş mücadelemizi, Anavatan Türkiye’mize olan inancımız ve tabii ki Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak 15 Kasım 1983’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz 38 yaşında.  Mücadelemizi devlet olgusuyla tüm dünyaya ilan ettiğimiz en önemli gün olan 15 Kasım aynı zamanda en büyük bayramımızdır da.

Bilinmelidir ki 15 Kasım’da yalnızca Cumhuriyetimizi ilan etmedik, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı da ilan ettik, bağımsızlığımızı da özgürlüğümüzü de…15 Kasım’da tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başaran Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır. Bugün bu topraklarda korkusuzca yaşayabiliyor, ay yıldızlı bayraklarımızın altında huzurla yaşayabiliyorsak bunu da kuşkusuz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."

Mesajının sonunda tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; bu vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andı, gazilere de şükranlarını sundu.

15-kasim-iskele_belediyesi.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Sığınabileceğimiz Yegane Çatı Bu Devlettir”14 Kasım 2021 Pazar 19:15
  • Dursun Oğuz: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.Yaşını Gururla Kutluyoruz"14 Kasım 2021 Pazar 19:10
  • Ataoğlu: “KKTC Sonsuza Kadar Yaşayacak”14 Kasım 2021 Pazar 19:04
  • Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı14 Kasım 2021 Pazar 19:01
  • Bir mağazadan ötesi, Kaner Brand House, Açılıyor14 Kasım 2021 Pazar 18:02
  • Pilli: Bizlere Düşen Görev KKTC’yi Sonsuza Dek Yaşatmak14 Kasım 2021 Pazar 16:35
  • Atun: 15 Kasım 1983 Onurlu Bir Tarih14 Kasım 2021 Pazar 16:19
  • KTEB, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Kabri Başında Andı.14 Kasım 2021 Pazar 16:12
  • Amcaoğlu, KKTC’nin 38’inci Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı14 Kasım 2021 Pazar 16:08
  • KKTC’deki Eski Kıbrıs Rum Taşınmaz Mallarına İlişkin Araştırma14 Kasım 2021 Pazar 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti