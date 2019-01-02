Sadıkoğlu: “Her türlü yardıma hazırız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele İlçesi’ne bağlı Yenierenköy’de meydana gelen su baskınları nedeniyle Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

SADIKOĞLU: “HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ”

İskele İlçesi’nde dün (1 Ocak) itibariyle etkili olan sağanak yağmur Yenierenköy Belediyemize bağlı birçok ev ve yoldane yazık ki su baskınlarına neden oldu,1 evde yıkılarak kullanılamaz duruma geldi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajında bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “Bizler de İskele Belediyesi olarak, İlçemize bağlı Yenierenköy Belediyesi’nin her zaman yanındayız. Kendilerinden gelecek yardım talebine anında karşılık vermek için tüm birimlerimizle hazırız. Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’a da geçmiş olsun dileklerimizin yanında yaşamış oldukları mağduriyetten ötürü her türlü yardım ve desteğe hazır olduğumuzu bizzat ilettim. Bu vesileyleYenierenköy bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, mağduriyetlerinin biran evvel giderilmesini temenni ederim.”

YOLLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Sadıkoğlu, sağanak yağmur sonrası kapanan yollarla ilgili de bilgi verdi: “Bu arada Belediyemiz sınırlarında olan Kalecik-Tuzluca arasında kalan yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İskele’denKarpaz’a gidiş geliş Kalecik Köyü içerisinden sağlanıyor. Aynı zamanda Yenierenköy’ebağlı İskele – Karpaz Anayolunun Yeşilköy petrol istasyonunun karşısındaki bölümünde çökme nedeniyle, Derince- Adaçay Yolu da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Gerek belediye, gerekse Polis ve sivil savunmanın bölgedeki hummalı çalışmaları dün geceden bu yana devam ediyor.”