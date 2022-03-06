Sağlığınız İçin Günde Bir Avuç Ceviz Tüketin

Prof. Dr. Erk, “Her gün doymuş yağ ve kolesterol düzeyi düşük bir beslenmeyle birlikte tüketeceğiniz bir avuç (5-6 adet) cevizle birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz” dedi.

Ceviz, benzersiz içeriği nedeniyle uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen gıdalardan biri…

‘Vücuda kolesterolü dengelemekten kalp damar sağlığına, bunamadan kanser riskini azaltmaya kadar çok önemli etkileri vardır' diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, cevizin bu faydaları sağlayan özelliklerini şöyle sıraladı…

KALP-DAMAR HASTALIKLARI

FDA, kalp sağlığını olumlu etkileyen özellikleri nedeniyle ceviz paketlerinin üzerine “kalp sağlığını destekler” ibaresi konulmasını uygun görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı USDA destekleyici fakat kesin olmayan bulgulara göre düşük doymuş yağ ve kolesterol diyetinin bir unsuru olarak günde 43 gram ceviz tüketiminin kalp-damar hastalığı riskini azaltabileceğini bildirmektedir. Gerçekten de ceviz tüketiminin kalp-damar sağlığı açısından yararlı olduğu birçok çalışmayla gösterilmiştir. Cevizde bulunan Omega 3 yağ asidi, fitosterol, antioksidan, vitamin, mineral ve diğer bileşikler kalp sağlığına iyi gelir. Ceviz arginin ve bir polifenol olan ellagik asit deposudur ve bu özellikleri nedeniyle hem tansiyon yüksekliği hem de damar sertliğine karşı olumlu etkileri söz konusudur. Ceviz, kalp hastalıklarını önleyen nitrik oksidin yapımı için gerekli olan arginin aminoasidi yönünden de oldukça zengindir.

DEPRESYON-BUNAMA-OTİZM

Beyin yapısıyla cevizin benzerliği son derece şaşırtıcıdır. Ceviz ve beyin yaklaşık aynı oranda yağ içerir (yüzde 65). Cevizin içerdiği gümüş iyonu, triptofan ve Omega 3 yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkiler. Düzenli ceviz tüketenlerde depresyon, bunama, otizm gibi hastalıkların daha az oranda görüldüğü bildirilmektedir.

UYKU SORUNLARI

Cevizde bulunan melatoninin sağlığa olumlu etkileri vardır. Bol miktarda triptofan aminoasidi, triptofan aminoasidinden kaynaklanan melatonin ve serotonin içerir. Melatonin, antioksidan işlevinin yanı sıra iyi bir uyku düzenleyicidir.

CİLT KURULUĞU

Ceviz aynı zamanda cilt dostudur. İçerdiği Omega-3 cildin yağ üretimini dengeler ve toksinlerden arındırır. Cilde nem kazandırarak kırışıklıkların artmasını engeller.

KANSER

Yapılan hücre ve hayvan çalışmaları cevizin içinde bulunan birçok mikro besin maddesinin değişik mekanizmalarla kanser karşıtı etki gösterebileceğini bildirmektedir. Elagik asit, gamma tokoferol, piceatannol ve beta sterol bu mikro besinler içinde yer almaktadır. Cevizde bulunan fitosterollerin göğüs, kolon ve prostat kanserine karşı önleyici etkileri olabileceği bildirilmektedir.

Diğer kuruyemişlerden farkı

Ceviz kuruyemişler içinde en fazla antioksidan içeren gıdadır. Polifenoller; kateşinler; potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi antioksidan mineraller ve E vitamini cevizin sarı kabuğunun hemen altında yer alır. Serotonin ise ruh halini düzenleyen önemli bir nörotransmitterdir (sinir hücrelerindeki bilgi akışını sağlayan küçük kimyasal iletkenler). Cevizin tekli doymamış ve doymuş yağ asidi oranı diğer kuruyemişlere oranla oldukça düşük; çoklu doymamış yağ asitleri ise fazladır. Ceviz LA ve ALA gibi doymamış yağ asitlerinden zengindir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

■ Ceviz çiğ olarak tüketilmelidir. Kızartma, tuzlama, yağlama, cevizlerin olumlu özelliklerini ortadan kaldırır. Yüksek yağ içeriği, kolay okside olmasına ve bozulmasına neden olur. Kabukları çıkarıldığında, ışık ve havaya maruz kaldıklarında ceviz kolayca bozulur. Bu nedenle serin ve kuru yerlerde kabuklarıyla birlikte muhafaza edilmelidir. Yemekten önce kırılıp, tüketildiğinde, sağlığa faydalı antioksidan bileşenler ve yağ asitleri kaybolmaz. Günde bir avuç (5-6 adet) ceviz tüketmek vücudun günlük ihtiyaç duyduğu faydaları sağlar. Ambalajlı paketlerin içerisine böcek ve tarım ilacı püskürtülebilir. Bu tür menşei belli olmayan ve özellikle yurtdışından ithal edilmiş cevizlerden uzak durulmalıdır. Ceviz alerjisi olan kişiler de doktor tavsiyesi olmadan tüketmemelidir.