Sağlık Bakanı Altuğra'nın başkanlığında ilaç eksikliğine yönelik 'kriz masası' kuruldu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın başkanlığında bakanlık bünyesinde ilaç eksikliği ile ilgili kriz masası kuruldu.

Yapılan ilk toplantıda hekimler ve eczacılar tarafından risk faktörüne göre yaşamsal ilaçların sınıflandırılması ve listelerinin güncellemesinin yapılması, stoklardaki eksik ilaçların tamamlanabilmesi adına ülkeye ilaç ihracatının yapılabileceği ülkeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca yerli ilaçların ruhsatlandırılması veya üretimi yapılabilmesi için yasa-tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi.

Bakan Altuğra'nın başkanlık ettiği toplantıya, Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Genel Sekreter Dicle Tekiner Hassan, TIP-İŞ Başkanı Şükrü Onbaşı, Tabipler Birliği temsilcisi, Devlet Hastanesi Eczane Sorumlusu, ilgili doktorlar, eczacılar ve ecza depoları yetkilileri katıldı.