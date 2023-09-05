Sağlık Bakanı Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

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Bakan Dinçyürek, hedeflerinin bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tüm eksiklikleri yerinde inceleyerek en kısa sürede tamamlamak olduğunu, bu yönde gerekli direktifleri verdiğini belirtti.

Dinçyürek, böylelikle merkezlerde hizmet veren sağlık çalışanlarının halka daha iyi imkânlarla hizmet sunabileceğini belirtti.

Sağlık merkezlerinde mevcut personel eksiklikleri, alt yapı çalışmaları ve tıbbi cihazların sağlanması için gerekli adımların atıldığını kaydeden Dinçyürek, ilgili belediyelerle de iş birliği ve diyalog içerisinde hareket edeceğini kaydetti.

Dinçyürek’e ziyaretlerde Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ile UBP Geçitkale Örgüt Başkanı İsmet Bulut eşlik etti.

ağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyareti öncesinde Geçitkale’de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Dinçyürek, bölge halkının sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde sağlık merkezleri sorumlu hekimleri ile görüşen Dinçyürek, ilk önce Geçitkale Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gülen Karakaya ve sağlık çalışanları daha sonra Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Celaleddin Dede ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.