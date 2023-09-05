  • BIST 8236.14
  • Altın 1658.428
  • Dolar 26.773
  • Euro 28.7126
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

» »
Sağlık Bakanı Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

S

Bakan Dinçyürek, hedeflerinin bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tüm eksiklikleri yerinde inceleyerek en kısa sürede tamamlamak olduğunu, bu yönde gerekli direktifleri verdiğini belirtti.

Dinçyürek, böylelikle merkezlerde hizmet veren sağlık çalışanlarının halka daha iyi imkânlarla hizmet sunabileceğini belirtti.

Sağlık merkezlerinde mevcut personel eksiklikleri, alt yapı çalışmaları ve tıbbi cihazların sağlanması için gerekli adımların atıldığını kaydeden Dinçyürek, ilgili belediyelerle de iş birliği ve diyalog içerisinde hareket edeceğini kaydetti.

Dinçyürek’e ziyaretlerde Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ile UBP Geçitkale Örgüt Başkanı İsmet Bulut eşlik etti.

ağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyareti öncesinde Geçitkale’de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Dinçyürek, bölge halkının sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde sağlık merkezleri sorumlu hekimleri ile görüşen Dinçyürek, ilk önce Geçitkale Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gülen Karakaya ve sağlık çalışanları daha sonra Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Celaleddin Dede ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?24 Ağustos 2023 Perşembe 09:37
  • MR taramaları prostat kanserini teşhiste kan tahlilinden daha başarılı çıktı23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:39
  • Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:04
  • Kız çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riski 3 kat daha yüksek!19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:32
  • Dünya Doktorları: "İnsani Yardım Çalışanlarına Daha İyi Koruma Ve Güvenlik Ortamı Sağlanmalı"19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:55
  • Şimdi de İngiltere: Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:01
  • Dinçyürek:” 1. Basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli olması için bakanlık üzerine düşen görevi yapmakta kararlıdır”18 Ağustos 2023 Cuma 12:47
  • DSÖ COVID-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi18 Ağustos 2023 Cuma 09:47
  • Mantar hastalığının en sık görülen belirtileri nedir?18 Ağustos 2023 Cuma 09:24
  • Dinçyürek:”  Sağlık bir ekip işidir, birlikte başaracağımıza inanıyorum”17 Ağustos 2023 Perşembe 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti