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Sağlık Bakanı Koca Yerli Aşı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

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Sağlık Bakanı Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi." dedi.
Sağlık Bakanı Koca Yerli Aşı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı

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