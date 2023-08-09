"Sağlık Bakanlığı 1101 Çağrı Merkezi'ne anlamlı bağış" 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1101 Çağrı Merkezi'ne Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından masa seperatörleri bağışlandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bu bağış ile ülkenin dört bir yanına hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarının arayan kişilerle daha sağlıklı iletişime geçebileceklerini, sağlığa yapılan her katkının önem arz ettiğini belirterek derneğe teşekkür etti.

Dernek Başkanı Sultan Keskinel, sosyal sorumluluk hizmetlerinde bütünü baz alararak aynı anda yüzlerce binlerce insana dokunmak faydalı olmak dernegimizin bir prensibidir açıklamasında bulundu.

Keskinel, bundan sonra da dernek olarak ellerinden gelen desteği yapacaklarını belirti.

Bağış esnasında BNDH Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Hansel, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Çağrı Merkezi ekibi, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği başkan ve üyeleri yer aldı.