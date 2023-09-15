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Sağlık Bakanlığı Açıklama 

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Erken Tanı Merkezi ( Kanser Tarama Merkezi) randevu talebi için 0392 22 35 645 numaralı telefondan ulaşılabilinmektedir.
Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Erken Tanı Merkezi ( Kanser Tarama Merkezi) randevu talebi için 0392 22 35 645 numaralı telefondan ulaşılabilinmektedir.

Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olup, taramalarını dışarıda yapan kişiler veya Erken Tanı Merkezin'de kayıtlı olmayan kişiler (0392 22 35 645 nolu numaraya kayit islemlerini yaptirdiktan sonra) rapor sonuçlarını   0539 118 07 26 nolu  WhatsApp hattına gönderebilirler.
 Kamuoyuna duyurulur.

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