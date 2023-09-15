Sağlık Bakanlığı Açıklama
Erken Tanı Merkezi ( Kanser Tarama Merkezi) randevu talebi için 0392 22 35 645 numaralı telefondan ulaşılabilinmektedir.
Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olup, taramalarını dışarıda yapan kişiler veya Erken Tanı Merkezin'de kayıtlı olmayan kişiler (0392 22 35 645 nolu numaraya kayit islemlerini yaptirdiktan sonra) rapor sonuçlarını 0539 118 07 26 nolu WhatsApp hattına gönderebilirler.
Kamuoyuna duyurulur.
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