" Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulundu " 

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre alçak basınç sisteminin etkisi altına kalan ülkemizin hafta sonunda da sıcak hava kütlesinin altında kalmaya devam etmesi

beklenmektedir. Halkımızın özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerekmektedir.

Ultraviyole radyasyonun çok yüksek olmasından dolayı gerekli tedbirler alınmadan özellikle 10:00 - 17:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması ve

vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerekmektedir.

Zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Kronik hastaların diyetlerine uymaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları son derece önemlidir.