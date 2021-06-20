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Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları İçin Aşı Bilgi Sistemine Girerek Kayıt İşlemlerini Yaptırmak Gerektiğini Duyurdu

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“JOHNSON&JOHNSON Aşı Yaptırmış ve Kartlarında Barkot Olmayan Kişiler Pazartesinden İtibaren Barkodlarını Almalı”
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları İçin Aşı Bilgi Sistemine Girerek Kayıt İşlemlerini Yaptırmak Gerektiğini Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin “sinovac-Johnson&Johnson” aşıları için Sağlık Merkezlerine gitmeden önce https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, randevu almadan aşı merkezlerine giden kişiler nedeniyle merkezlerde  yoğunluk yaşandığı  kaydedildi ve yeterli miktarda aşı  bulunduğu ifade edilerek tüm halkın rahat olması istendi.

Aşıların gelmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, aşı programı dahilinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotlarının geç gönderildiği ve Bakanlığın ısrarı üzerine ellerine yeni ulaştığı belirtilen açıklamada, “Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir” denildi.

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