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Sağlık Bakanlığı “Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar” konulu seminer düzenledi

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Sağlık Bakanlığı, “Yaşam stresi ve psikosomatik hastalıklar, gebelik dönemi ve sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ve depresyon” konularının ele alındığı seminer düzenledi.
Sağlık Bakanlığı “Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar” konulu seminer düzenledi

Sağlık Bakanlığı, “Yaşam stresi ve psikosomatik hastalıklar, gebelik dönemi ve sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ve depresyon” konularının ele alındığı seminer düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, seminerde Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur konuştu.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik seminerde, stres ve psikosomatik bozuklukların arasındaki bağlar, psikosomatik hastalıklar, buna bağlı ruhsal ve bedensel etkileri gibi konulara değinerek, çağın en önemli sorunlarından biri olan strese bağlı hastalıkların giderek çoğaldığını, zaman aşımında insan bedenine çeşitli zararlar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur da, gebelik ve doğum döneminde görülen psikolojik sorunlar ve depresyona dikkat çekerek, gebelik ve doğum sonrasının hem kadın hem çocuk hem de eş için çok hassas bir dönem olduğunu, bu süre içinde sıkça görülen ruhsal hastalıkların yaşandığını anlattı. 

Tabipler Birliği’nde yer alan seminere, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri de katılırken, seminer sonunda uzmanlara sorular da yöneltildi.

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