Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı basın bildirisinde bulunarak Kortikosteroidler, Vitaminler, Anestezikler, Diyabet ilaçları, Antibiyotikler, Antiviraller, Sinir ruh ilaçları, Epilepsi ilaçları, Mantar ilaçları, Antienflamatuarlar ve Alerji ilaçlarının geldiğini açıkladı.
“Sağlık Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne Kortikosteroidler, Vitaminler, Anestezikler, Diyabet ilaçları, Antibiyotikler, Antiviraller, Sinir ruh ilaçları, Epilepsi ilaçları, Mantar ilaçları, Antienflamatuarlar, Alerji ilaçları gelmiştir.
İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir.”
02.02.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:
|1
|Human albumin 20% 100mL
|KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
|2
|Xanax 0,5mg tb (alprazolam 0,5mg tb)
|ANKSİYOLİTİKLER
|3
|Clopazam 10mg tb (FRİSİUM)
|ANTİEPİLEPTİKLER
|4
|Ambisome 50mg 1flk
|SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
|5
|IG Vena 5g/100cc
|Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar
|6
|Ibuprofen 400mg amp (dorifen 400mg/4mL)
|ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
|7
|Epitoin 250mg/5mL 5amp
|ANTİEPİLEPTİKLER
|8
|İnfenil 45,5/2 IM/IV (Avil)
|SİSTEMİK ANTİHİSTAMİNİKLER
|9
|Meticure 20mg
|SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
|10
|Meticure 40mg
|SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
|11
|Parical 5mcg/1mL 5amp
|VİTAMİN A VE D
|12
|Perfose 800mg 180tb
|Hiperkalemi ve hiperfosfatemi ilaçları
|13
|Priloc %2
|LOKAL ANESTETİKLER
|14
|Semotidin 200mcg 2mL
|HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
|15
|Vitakobal 1000mcg/mL 5amp
|VITAMİN B12 VE FOLİK ASİT
|16
|Desefin 1g IV (Ceforce)
|DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
|17
|Menorem 1g (merosid 1g)
|DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
|18
|Depakin chrono 500mg 30tb
|ANTİEPİLEPTİKLER
|19
|Diaformin 1000mg tb
|ORAL ANTİDİYABETİKLER
|20
|Enfluvir 12mg/mL
|SİSTEMİK ANTİVİRALLER
|21
|Iesetum IM/IV 10ml 1 flk
|DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
|22
|Rif 250mg 3ml amp
|ANTİMİKOBAKTERİYELLER
|23
|Equizolin 1g (Cezol)
|DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
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