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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

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Sağlık Bakanlığı basın bildirisinde bulunarak Kortikosteroidler, Vitaminler, Anestezikler, Diyabet ilaçları, Antibiyotikler, Antiviraller, Sinir ruh ilaçları, Epilepsi ilaçları, Mantar ilaçları, Antienflamatuarlar ve Alerji ilaçlarının geldiğini açıkladı
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı basın bildirisinde bulunarak Kortikosteroidler, Vitaminler, Anestezikler, Diyabet ilaçları, Antibiyotikler, Antiviraller, Sinir ruh ilaçları, Epilepsi ilaçları, Mantar ilaçları, Antienflamatuarlar ve Alerji ilaçlarının geldiğini açıkladı.

“Sağlık Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne Kortikosteroidler, Vitaminler, Anestezikler, Diyabet ilaçları, Antibiyotikler, Antiviraller, Sinir ruh ilaçları, Epilepsi ilaçları, Mantar ilaçları, Antienflamatuarlar, Alerji ilaçları gelmiştir.

İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir.”

02.02.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:

 
1Human albumin 20% 100mLKAN VE KAN ÜRÜNLERİ  
2Xanax 0,5mg tb (alprazolam 0,5mg tb)ANKSİYOLİTİKLER  
3Clopazam 10mg tb (FRİSİUM)ANTİEPİLEPTİKLER  
4Ambisome 50mg 1flkSİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER  
5IG Vena 5g/100ccEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar  
6Ibuprofen 400mg amp (dorifen 400mg/4mL)ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)  
7Epitoin 250mg/5mL 5ampANTİEPİLEPTİKLER  
8İnfenil 45,5/2 IM/IV (Avil)SİSTEMİK ANTİHİSTAMİNİKLER  
9Meticure 20mgSİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER  
10Meticure 40mgSİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER  
11Parical 5mcg/1mL 5ampVİTAMİN A VE D  
12Perfose 800mg 180tbHiperkalemi ve hiperfosfatemi ilaçları  
13Priloc %2LOKAL ANESTETİKLER  
14Semotidin 200mcg 2mLHİPNOTİKLER VE SEDATİFLER  
15Vitakobal 1000mcg/mL 5ampVITAMİN B12 VE FOLİK ASİT  
16Desefin 1g IV (Ceforce)DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER  
17Menorem 1g (merosid 1g)DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER  
18Depakin chrono 500mg 30tbANTİEPİLEPTİKLER  
19Diaformin 1000mg tbORAL ANTİDİYABETİKLER  
20Enfluvir 12mg/mLSİSTEMİK ANTİVİRALLER  
21Iesetum IM/IV 10ml 1 flkDİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER  
22Rif 250mg 3ml ampANTİMİKOBAKTERİYELLER  
23Equizolin 1g (Cezol)DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
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