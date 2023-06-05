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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

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Sağlık Bakanlığı iki yeni acil tıp uzmanının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göreve başladığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, acil tıp uzmanının acil sağlık hizmetlerinin en önemli parçası olduğu ve acil servisin verimli ve düzenli çalışmasında büyük rolü bulunduğu ifade edildi.

Yıllardır eksikliği hissedilen iki acil tıp uzmanının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göreve başladığı kaydedilen açıklamada, acil serviste hizmete başlayan acil tıp uzmanlarıyla doktor kadrosunun güçlendirildiği belirtildi.

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