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Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması

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Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması geldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı'nın talep etmiş olduğu Onkoloji, MS, Parkinson vb ilaçlar ülkemize gelmiştir. 

Özel eczanelere de grip ilaçları,tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, ateṣ düṣürücüler, dermatolojik ilaçlar, antipsikotikler vb ilaçlar peyderpey gelmeye devam etmektedir. 

İlaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

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