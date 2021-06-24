Sağlık Bakanlığı’ndan Sinovac Aşısı Yaptırmak İsteyen Vatandaşa Duyuru!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için aşağıdaki merkezlerde belirtilen tarih ve saatlerde aşılama takvimi oluşturulduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için aşağıdaki merkezlerde belirtilen tarih ve saatlerde aşılama takvimi oluşturulduğu duyuruldu.

Açıklamada, “Lefkoşa Kolan Hastanesi, Lefkoşa Etik Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Kunter Güven Hastanesi’ne 25 Haziran 2021 Cuma itibariyle Sinovac aşıları yapılmaya başlanacak olup, aşağıda yer alan diğer merkezlerde başlamıştır” denildi.

Sinovac aşısı yaptırmak isteyen tüm vatandaşların, bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiği ifade edildi.

Lefkoşa Kolan Hastanesi

Hafta içi 09.00- 17.00

Cumartesi -09.00 -13.00

Lefkoşa Etik Hastanesi

Hafta içi -08.00 -13.00

Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi

Hafta içi -08.00 -17.00

Kunter Güven Hastanesi

Hafta içi (12.00 -16.00 )

Lefkoşa YDÜ Hastanesi

( hafta içi 08.00-17.00 )- ( Cumartesi-Pazar ) 09.00- 16. 00

Girne Suat Günsel Hastanesi

Hafta içi 08.00-17.00 –( Cumartesi-Pazar) – 09.00-16.00

YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri

Hafta içi 08.00-17.00

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri

Hafta içi -08.00-17.00