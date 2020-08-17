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Sağlık görevlileri uyarmıştı: Kanada'da yeniden açılan striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı

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Sağlık görevlileri uyarmıştı: Kanada'da yeniden açılan striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı
Sağlık görevlileri uyarmıştı: Kanada'da yeniden açılan striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı

Kanada'nın Toronto kentinde sağlık görevlilerin uyarılarına rağmen açılan eğlence merkezlerinde korkulan oldu. Açılan mekanlardan olan bir striptiz kulübünde 500'den fazla kişiye koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

Toronto’nun ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern’de yaklaşık 550 kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. 

Şehrin en çok bilinen striptiz kulüplerinden olan ve ağustos ayının başında yeniden açılan Brass Rail Tavern'deki koronavirüs vakalarının, mekanda çalışan bir görevliden yayıldığı tahmin ediliyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanın ayrıca Ağustos ayında dört kez mesai yaptığı tespit edildi.

Kaç kişinin gerçek kimliğini verdiği belli değil

Sağlık yetkilileri, gece kulübüne iletişim bilgilerini bırakan müşterileri uyarsalar da, müşterilerin kaç tanesinin gerçek kimlik bilgilerini verdiği ise belli değil.

Konuyla ilgili Associated Press'e açıklamalarda bulunan Toronto Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, "Muhtemelen yarısının sahte kimlik veya bilgi verdiği 550 adamı tespit etmenin ne kadar süreceğini biliyorsunuz. İnsanlar evlerine gidip Brass Rail'de olduklarını söylediklerinde üzülüyorum. Eşleri için üzgünüm, cidden. Bu durumda olmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

Mekanın sağlık protokollerine uymadığı tespit edildi

Öte yandan, sağlık yetkilileri tarafından yapılan araştırmada da, Brass Rail Tavern’in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığı tespit edildi.

Sosyal mesafe kurallarına ve maske takma yasağına uyulmadığını açıklayan yetkililer bu şartların sağlanamadığı durumlarda pleksiglas ile müşteri ile çalışan arasındaki mesafenin önlenmediğini de duyurdu.

'Bu konu hakkında konuşmanın ironik olduğunu biliyorum'

Ontario Eyaleti Başkanı Doug Ford da, gazetecilere yaptığı açıklamada "500 kişi var, sosyal mesafeyi uygulamalı ve -bu konu hakkında konuşmanın ironik olduğunu biliyorum- bir maske takmalısın" dedi.

Olayın duyulması üzerine ise çok sayıda insan sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Ontariolu doktor Jennifer Kwan, Twitter paylaşımında “Okullar güvenli bir şekilde açılmadan önce striptiz kulüpleri neden açılıyor? Bunlar doğru öncelikler mi?" ifadelerini kullandı.

 

Şehir yönetimi, kulübün tıbbi önlemler konusunda işbirliği yaptığını ve konuyla ilgili talimatları yerine getirdiğini açıkladı.

Brass Rail ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, kulübün kapısında "Çalışanlarımızla mümkün olan en yüksek hijyen standartlarını korurken faaliyetlerimize devam ediyoruz. Misafirlerimize alıştıkları misafirperverliği ve müşteri hizmetlerini sunarken bu bizim önceliğimiz" ifadelerinin yazılı olduğu bir not asıldığı görüldü.

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