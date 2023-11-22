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Sağlıklı dişlerin temeli çocuklukta atılıyor

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Çürüyen dişler, düşmeye bağlı travmalar ve diş eti hastalıkları… Çocukluk döneminde sık görülen ağız ve diş problemleriyle başa çıkmada ailelere önemli bir rol düşüyor.
Sağlıklı dişlerin temeli çocuklukta atılıyor

Sağlık ağızda başlıyor. Bu nedenle ilk süt dişinin çıkmasıyla birlikte ağız ve diş bakımına dikkat etmek gerekiyor. Anne-babalara, çocukları bu bilinci kazanana dek büyük görev düşüyor. Çünkü ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar, sanılanın aksine çocukluk yaşlarında da sıkça görülüyor. Üstelik bu dönemde doğru müdahale edilmezse hayat boyu sürecek sorunlara ve diş kayıplarına yol açabiliyor.

Çürüyen dişler, düşmeye bağlı travmalar ve enfeksiyon hastalıkları… Çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı konusunda sık görülen problemleri ve çözüm yollarını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Güven Polat’la konuştuk.

En yaygın görülen sorun: Çürük

Çocukluk çağında diş sağlığı denilince akla ilk çürük geliyor. Prof. Dr. Polat, “Sadece Türkiye’de değil, dünyada da çocuklarda en yaygın görülen kronik enfeksiyöz hastalık çürük. Özellikle 6 yaş altında erken çocukluk çağı çürüğü adını verdiğimiz hastalık çok sık görülüyor” diyor.

Peki, çocukluk çağında görülebilecek olası çürüklere karşı önlem almak için neler yapılması gerekiyor? Bu konuda ilk adım anne adayı henüz hamileyken atılıyor. “Anne adaylarına hamilelikten başlayarak bir çürükten korunma programı uygulanması” gerekiyor diyen Prof. Dr. Polat, sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Çocuklarda görülen çürükler, annenin ağzındaki bakterilerin geçişinden kaynaklanıyor. Annenin ağzında çok sayıda çürük diş varsa, büyük olasılıkla çocuğunun dişleri çıktığı zaman onlar da hızla çürüyecektir.”

Anne-babalar çocuklarının dişlerini fırçalamalı

Tabii çocuklarda görülen diş çürüklerinin tek sebebi bu değil. Hijyenik sebepler ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak da çürükler görülebiliyor. İşte bu nedenle ilk süt dişiyle beraber bakıma başlamak gerekiyor. Prof. Dr. Polat’tan bu süreçte izlenmesi gereken yolu öğreniyoruz:

“Çocuğun dişleri ilk çıkmaya başladığı andan itibaren yaşına uygun fırça ve diş macunuyla günde 2 defa dişleri fırçalanmalı. Çocuklar ilk dişlerini altı aylıkken sürmeye başlarlar. Bundan sonra çocuk hekimlerinin önerisi doğrultusunda en az bir-iki yıla kadar anne sütüyle besleniyorlar. Ancak anne sütü bile masum değil… Çocuğun gece anne sütüyle uykuya dalması, içindeki şekerden kaynaklı dişlerde çürük problemlerine sebep olabiliyor

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