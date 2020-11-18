  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Sağlıklı Uyku Kişiyi Kalp Yetmezliğinden Koruyabilir

» »
Sağlıklı bir uykunun, kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabileceği bildirildi.
Sağlıklı Uyku Kişiyi Kalp Yetmezliğinden Koruyabilir

Newsmaxhealth sitesinin haberine göre, Tulane Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Tropikal Tıp bölümü Profesörü Dr. Lu Qi liderliğinde, yaşları 37 ila 73 olan 400 bin İngilizin katıldığı uzun süreli sağlık çalışmasının verileri kullanılarak araştırma yürütüldü.

Bulguları "Circulation" dergisinin internet sayısında yayımlanan araştırmada, sağlıklı uyku düzenine sahip kişilerin 10 yıl içinde kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüzde 42 düştüğü gözlendi.

Uzmanlar sağlıklı uyku için her gece 7 ya da 8 saat uyunması, horlanmaması, uykuya dalmak veya deliksiz uyumakta nadiren sorun yaşanması, gün içinde sersemlik yaşanmaması ve sabahları erken kalkılması gerektiğine işaret etti.

Katılımcılardan 5 bin 221'ine 10 yıl içinde kalp yetmezliği teşhisi koyulduğu, sağlıklı uyku için gereken 5 alışkanlığa da sahip olanların kalp yetmezliğine yakalanma riskinin, sadece birine sahip olduğunu ya da hiçbirine sahip olmadığını söyleyenlerden yüzde 42 düşük olduğu görüldü.

Daha önce yapılan çalışmalar, uykusuzluk çeken ve uyku apnesi olan kişilerde kalp hastalığı riskinin arttığını ortaya koymuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dokuz Maddede Yeni Corona Kısıtlamaları18 Kasım 2020 Çarşamba 09:18
  • Çin’de tepki çeken yasak: Üç kez gezdirirken yakalananların köpeği öldürülecek17 Kasım 2020 Salı 22:20
  • Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi17 Kasım 2020 Salı 22:05
  • Avrupa Ülkelerindeki Sıkı Tedbirler, Kovid-19 Salgınının Etkisini Kırıyor17 Kasım 2020 Salı 21:44
  • Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor17 Kasım 2020 Salı 20:30
  • Koah Hastalarına Salgın Sürecinde Tedaviye Ara Vermeme Uyarısı17 Kasım 2020 Salı 20:15
  • Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması: Karaborsada satıldığı bilgisini aldık17 Kasım 2020 Salı 20:08
  • Aşı bulundu, peki bundan sonra?17 Kasım 2020 Salı 18:18
  • Koronavirüsün Yeni Belirtisi Tespit Edildi17 Kasım 2020 Salı 16:00
  • Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor17 Kasım 2020 Salı 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti