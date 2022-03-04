Saha 5 Maç Kapatıldı; Başkan Tunalı’ya 45 Gün Hak Mahrumiyeti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçen hafta Birinci Lig’de oynanan Düzkaya-Çetinkaya karşılaşması sonrasında yaşanan olaylarla ilgili kulüp ve kişilerin aldığı cezaları açıkladı…
Alınan kararlar doğrultusunda Çetinkaya’nın sahası 5 maç kapatılırken, Çetinkaya futbolcusu Yusuf Kondoz’a 3 maç men cezası verildi…
Öte yandan Başkan Ceran Tunalı 45 gün, Çetinkaya yöneticisi Özkan Kösezade 30 gün ve eski Başkan Süleyman Yemen de 10 gün hak mahrumiyeti aldı…
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