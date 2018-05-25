Şahali, çocuklarla birlikte kahvaltı yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Süt Haftası çerçevesinde bu sabah Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na ait Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Süt Haftası çerçevesinde bu sabah Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na ait Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Okul Öncesi Eğitim Merkezi adıyla Trenyolu-Eski Poliklinik binasında hizmet veren kreşteki çocuklarla birlikte kahvaltı yapan Bakan Şahali, onlarla sohbet ederek oyun bahçesinde vakit geçirdi.



Bakan Şahali, ziyarette Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün’den merkezle ilgili bilgi aldı.



Düzgün, Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin sosyo-ekonomik yönden düşük seviyede ve çalışmak zorunda olan kadınların çocuklarına hizmet verdiğini belirtti.



Bakan Şahali de, bakanlık olarak Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na ait Okul Öncesi Eğitim Merkezine ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade etti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Koop-Süt, Pak-Süt, Kırmızıgil Trading, Reha Süt Ürünleri, Meriç Süt Ürünleri, Yükselen, Mustafa Başlar, Gülgün Süt Ürünleri, Seren Yoğurtları tarafından Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na süt ve süt ürünleri bağışında bulunuldu.