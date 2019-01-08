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“Şahane Düğün” Girne’de keyifli saatler yaşattı

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Evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin muhteşem mücadelesini konu alan, yüksek tempolu oyun, seyircileri gülmekten kırdı geçirdi.
“Şahane Düğün” Girne’de keyifli saatler yaşattı

KKTC Devlet Tiyatrolarının, “Şahane Düğün” adlı oyunu Girne Belediyesi’nin düzenlediği, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 7 Ocak 2019 Pazartesi akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda tiyatro severlerle buluştu. İki perdelik komedi türündeki oyun, izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin muhteşem mücadelesini konu alan, yüksek tempolu oyun, seyircileri gülmekten kırdı geçirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram’ın rol aldığı oyunun ardından sahneye çıkarak oyuncuları ve oyunda emeği geçen herkesi tebrik etti. Güngördü, KKTC Devlet Tiyatrolarını Girne’de ağırlamaktan ve bu güzel oyunu Girnelilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bu keyifli oyunun iki akşam Girne’de sahne alacağını ifade etti.

Oyun Girne’deki ilk gösteriminin ardından, bu akşam saat 20.00’de; Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyicileriyle buluşacak.Bilet ve bilgi için; Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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