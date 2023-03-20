Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tedarik edilen botların hizmete giriş töreni yapıldı

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyet Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan ile Ares Tersanesi Genel Müdürü Özgün Utku Alanç konuşma yaptı.

Daha sonra Güvenlik Kuvvetlerı Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından KKTC SG-110 (BOĞAZ), KKTC SG-111 (LEFKE) ve KKTC SG-112 (SERDARLI) botları, bot komutanlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gemi Hizmete Giriş belgelerini vermesi sonrasında bot komutanlarının ant içmesiyle tören devam etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı objesi sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve botların gezilmesiyle tören sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Deprem bölgesinde Komutanlığın gösterdiği gayretlerin önemine vurgu yapan Tatar, teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının acı ve felaketlerde Anadolu halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşmak için bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, soykırımlardan geçtiğini dile getiren Tatar, Türkiye’nin tüm bu yaşananlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC’nin kuruluş sürecine değinerek, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemenlik hakları ile KKTC’nin kurulduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de giderek artan güvenlik sorunlarıyla ilgili GKK’nın Mavi Vatan'da barış huzur ve güvenliği sağladığını söyleyen Tatar, üç botun buna katkı sağlayacağını kaydetti.

Tatar, botların hizmete girmesi süreçlerinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Mülteci sorunu, kaçakçılık gibi konularda, tehditlere karşı GKK sayesinde güvende olunduğunu dile getiren Tatar, “Bunun anlamı büyüktür” dedi.

Tatar, KKTC sahillerinin uzun olduğunu, bu bölgede Sahil Güvenliğin önemli bir görev sürdürdüğünü söyleyerek, tam güven belirtti.

-Topaloğlu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 1992 yılında yasayla oluşturulduğunu, Mavi Vatan'da sahil şeridi ve deniz sahasında KKTC’nin egemenlik haklarını koruduğunu belirtti.

Topaloğlu, Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve çevrede yaşananlar dikkate alındığında sadece KKTC değil uluslararası topluma karşı da sorumluluğu yerine getirdiklerini kaydetti.

Botların Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretildiğini dile getiren Topaloğlu, ani olaylar, düzensiz göçmenler ve diğer olaylara müdahale etme noktasında Sahil Güvenliğin gücüne güç katacağını söyledi.

Topaloğlu, botların beş ayda teslim edilmesinin övgüye değer olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

-Akan

Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın üç yeni botla etkin bir şekilde görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Botlarla ilgili bilgi veren Akan, botların 12 saat denizde görev yapabildiğini, modern ve teknolojik sistemlerle donatıldığını belirtti.

Akan, botların özen ve ihtimam gösterilerek kullanılmasının önemine işaret etti.

- Alanç

Ares Tersanesi Genel Müdürü Özgün Utku Alanç, botların Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tersane arasındaki iş birliği sonucu beş ayda tamamlanarak bugün teslim edildiğini söyledi.

Alanç, dünyada uygulanan testlerden üstün başarıyla geçen botların zorlu koşullara dayanaklı olduğunu belirtti.

Botların kaçakçılıkla mücadele, insani yardım, vatan savunması gibi farklı alanlarda görev alacağını dile getiren Ayanç, görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanç belirtti.