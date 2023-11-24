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Sam Altman'dan OpenAI'ye uyarı: İnsanlığı tehdit eden yapay zeka keşfi

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Sam Altman, ChatGPT'de CEO'luk görevinden kovulmadan önce yönetim kuruluna insanlığı tehdit edebilecek bir yapay zeka keşfi konusunda uyarıda bulundu. CEO'luk görevine 5 gün sonra getirilen Altman'ın bu uyarıdan dolayı kovulduğu öne sürüldü.
Sam Altman'dan OpenAI'ye uyarı: İnsanlığı tehdit eden yapay zeka keşfi

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, CEO Sam Altman'ı görevinden kovmuştu.

Ancak şirket içinde yaşanan kriz ve çalışanların yaklaşık yüzde 95'inin istifa tehdidinde bulunmasıyla birlikte Altman CEO'luk görevine geri getirildi.

İNSANLIĞI TEHDİT EDEBİLECEK BİR YAPAY ZEKA KEŞFİ

Reuters'in haberine göre, birkaç araştırmacı Sam Altman'ın kovulmadan önce yönetim kuruluna bir mektup yazarak, insanlığı tehdit edebilecek güçlü bir yapay zeka keşfi konusunda uyardığı öne sürüldü.

Q* adlı bu projeyi tehdit olarak gören Sam Altman, yaptığı uyarının ardından görevden alındı.

Şirkete Altman'ın yerine geçici CEO olarak getirilen Mira Murati ise Q* projesinden çalışanlara bahsetti ve yönetim kuruluna mektubun gönderildiğini doğruladı.

İNSANLARI GERİDE BIRAKAN OTONOM SİSTEM

OpenAI'deki bazı kişilerin Q*'ın girişimin yapay genel zeka (AGI) olarak bilinen şeyi aramasında bir atılım olabileceğine inandığını söyledi.

OpenAI, AGI'yi ekonomik açıdan en değerli görevlerde insanları geride bırakan otonom sistemler olarak tanımlıyor.

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