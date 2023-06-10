Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City-Inter

Avrupa futbolunun en büyük kupası bu gece sahibini buluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005’ten sonra ikinci kez Kupa 1 finaline ev sahipliği yapacak...

Avrupa futbolunun en büyüğü, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde belli olacak. Manchester City ile İnter'i karşı karşıya getirecek maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakemler yönetecek.

İngiliz ekibi ilk, İtalya temsilcisi dördüncü şampiyonluğunu kovalayacak. 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren; Kupa 1'deki ilk finaline 2021'de Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Muhtemel 11’ler:

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Walker, Rodri, Stones, Grealish, İlkah, De Bruyne, Silva, Haaland.

Teknik direktör: Pep Guardiola

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Brozovic, Dimarco, Hakan, Dumfries, Martinez, Dzeko.

Teknik direktör: Simone Inzaghi

Yayın: TV8

Hakem: Szymon Marciniak

Saat: 22.00

Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finaline hazır.

İKİNCİ İNGİLİZ-İTALYAN FİNALİ

En büyük kupadaki 6. finaline çıkacak İnter tarihinde 4. kez (1964, 1965 ve 2010'dan sonra) şampiyonluk için sahaya çıkacak. Milano ekibi, son kupasını Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde Eto'o'lu kadrosuyla 2010'da kazanmıştı.

2020 ve 2021'deki ev sahiplikleri pandemi ve seyircisiz oynatma istekleri nedeniyle bu yıla kalan İstanbul, ikinci İngiliz-İtalyan finaline sahne olacak. 2005'teki finalde Milan önünde ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool ikinci yarıda 3-3'ü yakalamış, seri penaltılarla kupayı kazanmıştı.

İLKAY MI, HAKAN MI?

Avrupa futbolunun en büyük kupasını tarihte ilk kez bir Türk futbolcu kaldıracak.

Hakan Çalhanoğlu

Manchester City'nin, Almanya Milli Takımı forması giyen kaptanı İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımız'da da pazubandı takan İnter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, birbirlerine rakip olacak. Bu sezon İlkay 12, Hakan 11 Devler Ligi maçında forma giyerken 1'er gol 2'şer asist üretti.

Şampiyonlar Ligi finali gören Türk futbolcu sayısı 6'ya çıktı. Daha önce Yıldıray Baştürk (Bayer Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayen Münih, 2010), Nuri Şahin (Borussia Dortmund, 2013) ve Arda Turan (Atletico Madrid, 2014), takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.

İlkay Gündoğan.

BİR YANDA 22’LİK HAALAND

City 12 maçın 7'sini kazandı, 5 beraberlik aldı, yenilmedi. İsabetli 85 şutta 31 gol attı; 5 gol yedi. Takımın en skoreri (bu sezon tüm kulvarlarda 52 gol atan) Haaland: 12 gol. Son 16 turundaki Leipzig maçında 5 kez ağları sarsan Norveçli, turnuvada 30 gole en hızlı (25 maç) ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30'u bulan Haaland, Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru da tarihe gömdü.

Erling Haaland ve Pep Guardiola

BİR YANDA 37’LİK DZEKO

İtalyan futbolunun (Juventus ve Milan ile birlikte) üç büyüğünden biri olan İnter, gruplardan itibaren 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mavi-siyahlılar sadece ilk tur grubunda Bayern Münih'e 2 kez yenildi. 57 isabetli şutta 19 gol attı; kalesinde 10 gol gördü.

Milano ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, rakip fileleri 4 kez havalandıran 37 yaşındaki Bosnalı Dzeko. Martinez ve Lukaku da 3'er gol attı.

Edin Dzeko.

TEK GOL GELENEĞİ

Finallerdeki gol sayıları, modern futbolun etkisiyle azaldı. 2003'ten bu yana oynanan 6 finalde 2, 4 finalde 3, 3 finalde 4, 2 finalde 5, 1 finalde de 6 kez fileler havalandı. Son 3 final (ilk 60 dakikada atılan gollerle) 1-0 biterken 2020'de Bayern Münih, 2021'de Chelsea, 2022'de Real Madrid şampiyon oldu. 21. yüzyılın en gollü finali 2005'te İstanbul'da yine aynı statta oynanmıştı.

Şampiyonlar Ligi final topu.

72 BİN TARAFTAR

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın finali takip edeceğini duyurdu. Kuzey (İnter) ve güney (Manchester City) tribünlerinin yer aldığı bölümde taraftarlar için alanlar olacak. Stat ve çevresinde 447 gönüllü çalışacak. Tarihi final maçına 1.800 medya mensubu akredite oldu.

1.6 MİLYAR EURO’LUK FİNAL

Finalde karşılaşacak Manchester City ile İnter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon Euro'yu buluyor.

Transfermarkt verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1.05 milyar Euro. İtalya Ligi Serie A'yı üçüncü tamamlayan İnter ise 534.45 milyon Euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.