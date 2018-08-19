Samsung 8K OLED TV IFA’da ortaya çıkacak!

8K OLED TV için yayıncılık teknolojisi henüz hazır değil. Ancak bu durum Güney Koreli iki dev panel üreticisini durdurmuyor. LG‘yle başlayan OLED 8K şimdi de Samsung ile devam ediyor. Şirket ilk 8K OLED TV tanıtımını IFA‘da yapacak gibi görünüyor.

8K OLED TV için yayıncılık teknolojisi henüz hazır değil. Ancak bu durum Güney Koreli iki dev panel üreticisini durdurmuyor. LG‘yle başlayan OLED 8K şimdi de Samsung ile devam ediyor. Şirket ilk 8K OLED TV tanıtımını IFA‘da yapacak gibi görünüyor.

Aslında ortada resmi bir açıklama yok. Buna rağmen Samsung‘un IFA için astığı broşürler ve bunların twitter üzerinde kullanıcıların yayınlanması, televizyonuntanıtılacağına dair emareleri güçlendiriyor. IFA bu sene de teknoloji tutkunlarının ağızlarını sulandıracak gibi görünüyor.

8K OLED TV neler sunacak?

Dünya yayıncılığı 4K formatına yeni yeni uyum sağlamaya başladı. Şu an için piyasada 8K destekleyen LED TV‘ler bulunuyor. 8K hayatımıza girmiş olmasına rağmen, bu çözünürlükte içerik bulmak pek kolay değil. Teknoloji çevreleri iseLG ve sonrasın da Samsung‘un OLED yatırımıyla birlikte 8K‘nın yayılmaya başlayacağını düşünüyor.

Samsung‘un OLED 8K‘sı hakkında teknik detaylar henüz ortaya çıkmış değil. Ancak televizyonun sene başında adını duyduğumuz Q9S olacağı düşünülüyor. Q9S yapay zeka aracılığıyla düşük çözünürlüklü görüntüleri 8K‘ya uyumlu hale getirebiliyor. Bu 8K televizyonun daha neler yapacağını IFA‘da göreceğiz.

8K ( 7680×4320 ) çözünürlüğü ifade ediyor. Yüksek çözünürlüklü televizyonlarilk olarak 1950‘li yıllarda ortaya çıktı. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması ancak 2000‘li yılların başında gerçekleşti. Standart Televizyon yayınından daha ayrıntılı olan HD , önce 2K, sonra 4K şimdilerde ise 8K ile sürekli olarak gelişmeye devam ediyor.

OLED ise ekran teknolojisinde bir devrim olarak nitelendirilebilir. İlk zamanlar üretmesi çok pahalı olan OLED ekranlar son zamanlarda daha yaygın bir üretim ağına sahip oldu. Bu da tabii ki ilk zamanlarda ki astronomik fiyatların normale çekilmesini sağladı.

OLED, hem LCD hem de LCD‘nin gelişmiş bir versiyonu olan LED ekranlara göre çok az enerji tüketiyor. Kendi ışığını ürettiği için arkadan ışıklandırmaya ihtiyaç duymayan ekran, parlak ve canlı renkleriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda OLED, çok ince ve hafif bir yapıya sahip.

Tüm bu özellikler, geleceğin ekranlarının OLED olacağını kanıtlar nitelikte. Bu teknolojinin 8K ile birleşmesi ile birlikte her ev gerçek anlamda bir sinema salonuna dönüşecek. Peki siz evinizin en güzel köşesine 8K OLED TV almaya hazır mısınız?