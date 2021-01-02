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Samsung İki Telefonunda Daha Android 11 Güncellemesi Sundu

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Samsung iki yeni telefonuna daha Android 11 güncellemesini sundu! İşte detaylar!
Samsung İki Telefonunda Daha Android 11 Güncellemesi Sundu

 

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Samsung, Ocak ayında, yani bu ay şov yapmaya hazırlanıyor. Herkesin bildiği gibi Güney Kore merkezli üreticinin gözü kulağı yeni amiral gemi modellerinde. Galaxy S21 serisi ile beraber tepe modellerindeki başarılarını arttırmayı hedefleyen şirket, bu sırada diğer telefonlarını da ihmal etmiyor. Güncelleme desteği olarak kullanıcılarını mutlu etmeyi başaran üreticilerin başında gelen Samsung, popüler akıllı telefonlarına Android 11 güncellemesi sunmaya devam ediyor.

Samsung iki telefonunda daha Android 11 güncellemesi sundu!

Herkesin bildiği gibi Samsung daha geçtiğimiz hafta Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy 20 FE gibi modellerine Android 11 tabanlı OneUI 3 güncellemesini sunmuştu. Bilindiği üzere daha öncesinde de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra gibi cihazlara Android 11 işletim sistemi gelmişti.

Şimdi ise Galaxy Z Flip ve Galaxy S10 Lite modellerine Android 11 tabanlı OneUI 3 güncellemesi sunuldu. Samsung'un amiral gemi modellerinden yavaş yavaş orta segmente hitap eden akıllı telefonlarına geçeceğini söyleyebiliriz. Orta düzeyde olan Samsung telefonlarının Mart ayı sonuna kadar bu güncellemeyi alacağını düşünüyoruz. Özellikle Galaxy M31 ve Galaxy M21 modelleri, güncelleme alma yarışında biraz daha önde gibi duruyor. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.

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