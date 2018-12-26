Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung marka telefon kullananlar dikkat! Çünkü aşağıdaki listede yer alan telefonlar, 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor!
Güney Koreli üretici, 2019 içinde hangi modellerin Android Pie güncellemesini alacağını ve güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. İşte güncelleme yapılacak telefonların listesi...
Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy A9 2018
Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy A8 2018 Plus
Samsung Galaxy A7 2018
Samsung Galaxy Tab S4 10.5
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J4 Plus
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy A8 Star
Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy J7 Duo
Galaxy Xcover 4
Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Samsung Galaxy Tab Active
Samsung Galaxy Tab A 10.5
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