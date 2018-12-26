  • BIST 91.023
  • Altın 216,585
  • Dolar 5,2837
  • Euro 6,0161
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Samsung telefon sahipleri dikkat!

»
Samsung telefon sahipleri dikkat!
Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung marka telefon kullananlar dikkat! Çünkü aşağıdaki listede yer alan telefonlar, 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor!

Güney Koreli üretici, 2019 içinde hangi modellerin Android Pie güncellemesini alacağını ve güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. İşte güncelleme yapılacak telefonların listesi...

Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı

 

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

 

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 2018 Plus

 

Samsung Galaxy A7 2018

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Samsung Galaxy J4

Samsung Galaxy J4 Plus

 

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy A8 Star

Samsung Galaxy J7 2017

Samsung Galaxy J7 Duo

Galaxy Xcover 4

Galaxy J3 2017

Samsung Galaxy Tab S3 9.7

 

Samsung Galaxy Tab Active

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cepten wifi paylaşımına (hotspot) yeni yılda ek ücret geliyor24 Aralık 2018 Pazartesi 22:45
  • Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi23 Aralık 2018 Pazar 19:56
  • Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)23 Aralık 2018 Pazar 11:15
  • Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!22 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
  • Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' sonrası Facebook'a dava açtı22 Aralık 2018 Cumartesi 16:06
  • Mars'ta sudan sonra buz da bulundu, bir rakı eksik22 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
  • HyperX e-spor tırını CES 2019'da sergilecek21 Aralık 2018 Cuma 22:15
  • Trump'a tweet atmayı öğreten adam: Jurassic Park'ta velociraptorların kapı açmayı öğrenmesi gibiydi21 Aralık 2018 Cuma 17:12
  • Almanya, Apple ürünlerini yasakladı21 Aralık 2018 Cuma 15:26
  • Volkswagen'e büyük şok!21 Aralık 2018 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti