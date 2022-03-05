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Samsung’dan Rusya Kararı: Sevkiyatlar Durdu

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Samsung, Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını ve 6 milyon dolarlık yardım bağışladığını açıkladı.
Samsung’dan Rusya Kararı: Sevkiyatlar Durdu

Samsung, Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını ve 6 milyon dolarlık yardım bağışladığını açıkladı.

Samsung, Rusya’ya akıllı telefon ve çip dahil olmak üzere tüm ürünlerinin sevkiyatını durdurdu.

Şirket konuyla alakalı açıklamasında şunları söyledi:

"Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yapılan sevkiyatlar askıya alınmıştır. Tüm kalbimiz durumdan etkilenenlerle ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunacağız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen gönüllü bağışlar da var."

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