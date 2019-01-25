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'Samsung’un yeni telefonunda kripto para cüzdanı olacak' iddiası

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Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'un piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 model akıllı telefonunda kripto para birimleri cüzdanı uygulaması olacağı iddia edildi.
'Samsung’un yeni telefonunda kripto para cüzdanı olacak' iddiası

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'un piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 model akıllı telefonunda kripto para birimleri cüzdanı uygulaması olacağı iddia edildi.

Samsung'un sosyal medyaya ekran görüntüleri sızdırılan söz konusu cihazında blockchain ve kripto para birimleri cüzdanı uygulamaları yer aldığı görülürken, söz konusu modelin Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Geçen yıl yeni akıllı telefon modellerine kripto para birimleri cüzdanı entegre edeceği iddialarını yalanlayan Samsung'un daha sonrasında İngiltere'ye söz konusu özellik için başvuruda bulunduğu söylenmişti.

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