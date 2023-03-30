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Şan: Vermiş Olduğumuz Haklı Davamızı Sonsuza Kadar Savunacağız

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Şan: Vermiş Olduğumuz Haklı Davamızı Sonsuza Kadar Savunacağız
Şan: Vermiş Olduğumuz Haklı Davamızı Sonsuza Kadar Savunacağız

MALİYE BAKANI ŞAN, LONDRA'DA TEMASLARDA BULUNAN CUMHURBAŞKANI TATAR'A YÖNELİK RUM VE YUNANLI ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI. CUMHURBAŞKANI TATAR VE HEYETİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

“VERMİŞ OLDUĞUMUZ HAKLI DAVAMIZI SONSUZA KADAR SAVUNACAK VE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Maliye Bakanı Alişan Şan, İngiltere’nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimini kınadı. Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alişan Şan açıklamasında; “Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak yaşamak bağlamında yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyi yok sayan Rum-Yunan ikilisinin siyasi yapısı ve zihniyeti bir kez daha Londra’da ortaya çıkmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yönelik çirkin söylemlerle saldırmışlardır.

Londra Kings College’de Cumhurbaşkanımızın katılacağı konferans öncesinde heyetimizin önü kesilmiş, saldırganlar nefret içeren söylem ve pankartlarla bir kez daha niyetlerini ortaya koymuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve heyetine yönelik düzenlenen bu çirkin eylemi kınıyorum.

Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırılara yeltenenler bilmelidir ki Ada üzerinde yaşamını süren iki eşit halktan biriyiz. Vermiş olduğumuz haklı davamızı sonsuza kadar savunacak ve asla geri adım atmayacağız.”

 

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