Sanatçı Kateryna Ocheredko, Kıbrıs Türk Kültürünü çeşitli yönleriyle monotip baskı tekniği kullanarak resmetti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Kateryna Ocheredko, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 70X100cm ebatlarında sırasıyla “Music on the quay of Girna/Girne Rıhtımında Müzik”, “Happy Cypriot violinists/Mutlu Kemancılar”, “First Teacher of Music. Reed Whistle (the Dilli Düdük)/ İlk Müzik Öğretmeni. Dilli Düdük” ve “Happy Cypriot Woman/ Mutlu Kıbrıslı Kadın” adını verdiği eserleri resmetti.

Sanatçı Kateryna, renkli kalemlerle yaptığı Monotip tekniğini kullanarak çizdiği resminde birçok kültürlerde olduğu gibi Kıbrıs kültüründe de yer alan akordiyon müzik aletini Girne rıhtımında çalan mutlu bir sokak müzisyenini resmetti. Sanatçı diğer resminde Kıbrıs müzik kültürünün bir başka değişmezi olan Keman çalan ve çaldıkları enstrümanın verdiği mutluluğun yüzlerine yansıyan müzisyenleri resmetti. Üçüncü eserinde ise Ukraynalı sanatçı, Kıbrıs’ın geleneksel müzik aletlerinden birisi olan dilli düdüğü çalan ve dilli düdükle ilk müzik deneyimlerini yaşayan çocukları resmetti. Sanatçının diğer eserlerinden faklı olan eserinde ise geleneksel Kıbrıs Türk folklorik kıyafetlerini giyen bir Kıbrıslı Türk kadınını resmetti.

Sanatçı tüm eserlerinde etraflarına mutluluk saçan, huzur veren insanları resmederek hayata her zaman olumlu bir bakış açısıyla bakılmasını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca Ressam tüm eserlerinde Kıbrıs’ın motifleri ile renklerini de eserlerinde tasvir etmiştir.

Kateryna Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesidir. 2012 yılında, Kiev belediyesinden üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs kazandı. 2012 yılında, ABD’nin San Francisco kentindeki Art People galerisinde düzenlenen Sosyal Ağda Sanat yarışması çerçevesinde Ukrayna ve dünyanın dört bir yanından en iyi 150 genç sanatçı listesine girdi. Aynı yıl şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılar için Kiev belediye başkanı tarafından burs kazandı. 2007 yılından itibaren bu yana 15'ten fazla ulusal ve 25'ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava ressamlığına katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna'da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15'ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh'un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüllerine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen "Dünyanın Gravürleri" gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödülüne layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi'nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev kentinde “Repin's places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca "Farklı ve benzer" adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus'un Minsk kentinde "Bizim Dünya" adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde "Kiev’im" adlı gravür kişisel sergisini açtı. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin'de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD ve Yunanistan’ın müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır