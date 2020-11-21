Saner, Miroğlu Ülkemiz İçin Önemli Bir Değerdi.

Miroğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında bir tören düzenlenecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Miroğlu’nun 15’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Devletler, siyasal partiler, kurum ve kuruluşlar, kişiler, yaptıkları hizmetler, ortaya çıkardıkları değerlerle başarılı sayılırlar ve bundan sevinç, gurur duyarlar

Salih Miroğlu, doktorluğu, Ulusal Birlik Partisi milletvekili, Genel Sekreteri ve Bakan olarak, partimiz, ülkemiz için önemli bir değerdi.

Sevgili Miroğlu, insan odaklı yaklaşımları, sevecen, birleştirici karakteri, mükemmel Türkçesi ve hitap kabiliyeti ile partimizde, Meclisimizde, ülkemizde güzel izler bırakarak 15 yıl önce ebediyete göçtü ama unutulmadı, unutulmayacak.

Onun en zor günlerinde bile partimize verdiği önem, ortaya koyduğu özveri ve sorumluluk bilinci, yaşamı pahasına, sırf ihtiyaç olduğu için Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olması, çıktığı ilk seçim gezisinde yaşamını yitirmesi partimiz ve ülkemiz için rehber olmaya devam edecek.

Salih abimizin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin.”

MİROĞLU KİMDİR?

1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu,2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.