Sarı Yelekler AP seçimlerine girmeye hazırlanıyor

Fransa’da Sarı Yelekler hareketi, Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacağını duyurdu. Yapılan anketlere göre, Sarı Yelekler'in AP seçimlerinde oyların yüzde 13’ünü alması bekleniyor.

Fransa’da Sarı Yelekler hareketi, Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacağını duyurdu. Yapılan anketlere göre, Sarı Yelekler'in AP seçimlerinde oyların yüzde 13’ünü alması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin yasama sürecine doğrudan katılarak, parlamentonun politikalarına etki etme amacında olan birçok bağımsız oluşumdan biri de Sarı Yelekler olacak gibi duruyor.

'SARI YELEKLER'İN AP SEÇİMLERİNDE OYLARIN YÜZDE 13'ÜNÜ ALMASI BEKLENİYOR'

23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için belirlediği adayların olduğu bir listeyi görücüye çıkaran Sarı Yelek hareketi, seçime oldukça iddialı giriyor. Son anketlere göre, hareketin AP seçimlerinde kullanılacak oyların yüzde 13'ünü alacağı tahmin ediliyor.

AP seçimlerinde halihazırda bazı İtalyan politikacıların da desteğini alan Sarı Yelekleri temsilen grubun liderlerinden 31 yaşındaki hemşire Ingrid Levavasseur'un seçimde liste başı olarak yarışacağı duyuruldu.

'HALKIN BEKLENTİLERİ, BU HAREKETİ SİYASİ BİR PROJEYE DÖNÜŞTÜRMEYİ ZORUNLU KILIYOR'

Sarı Yeleklileri temsil eden bir grup tarafından basına yapılan yazılı açıklamada, "Halk hareketi, vatandaşların öfkesinin, yine halkın beklentilerini karşılayabilmek için siyasi bir projeye dönüştürülmesi ihtiyacını ortaya koyuyor" ifadesi kullanıldı.

Mazot fiyatlarındaki artışa karşı çıkmak için Kasım ayında başlayan eylemler, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarına yönelik ülke çapında geniş çaplı protesto eylemlerine dönüşmüştü. Sarı Yeleklilerin, son anketlere göre, AP seçimlerinde oyların yüzde 13'ünü alması bekleniyor.

Son anketler, Macron'un iktidar partisinin Mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 22,5, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin ise yüzde 17,5 oranında oy alacağını ortaya koyuyor.