Sarı Yelekliler gerilimi: Fransa, İtalya elçisini çekti

Fransa ile İtalya arasında Sarı Yelekliler gerilimi yaşanıyor. İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler hareketinin iki lideri ile görüşmesi sonrası Fransa Roma'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Fransa ile İtalya arasında Sarı Yelekliler krizi patlak verdi. İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemcileri ile görüşüp Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı gösterileri desteklediğini söylemesi sonrası ‘içişlerine karışılmaması’ çağrısı yapan Fransa, bugün de İtalya’daki büyükelçisini geri çağırdı. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Fransa’yla didişmek istemediklerini ve Macron’la görüşmekten mutluluk duyulacağını söyledi.

İki ülke arasındaki gerilim esasında, İtalya’da popülist Beş Yıldız Hareketi ile sağcı Lig partilerinin koalisyon kurduğu Haziran 2018’e dayanıyor. Beş Yıldız Hareketi’nin lideri de olan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio bu dönemde Fransa’nın ‘onlarca Afrika ülkesini sömürgeleştirdiğini, göç krizinin sebebinin de bu olduğunu’ söylemişti.

‘2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BERİ İLK’

Di Maio’nun son olarak Sarı Yelekliler’in iki lideriyle Paris’te biraraya gelmesi ve sosyal medyada fotoğraf paylaşması Fransız hükümetinin sabrını taşırdı. Roma Büyükelçisi istişare için Paris’e geri çağrılırken, Fransa ‘İtalyan liderlerin temelsiz saldırılarda ve dehşet verici iddialarda bulunduğu’ yönünde bir açıklama da yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmedik bir durumla karşı karşıya olunduğu’ belirtildi, “Son müdaheleler, dost ve müttefik bir ülkenin ulusunun yaptığı demokratik tercihlere gösterilmesi gereken saygıyı ihlal ediyor” denildi.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini ise gerilimi düşürmeye çalışıyor. Macron’la görüşmekten memuniyet duyacaklarını söyleyen Salvini, “Fransa ile iyi ilişkiler için yeni bir sayfa açmaya hazırız” dedi. Bununla birlikte, İtalyan siyasetçi “Fransa’nın artık mültecileri bizim sınırımıza göndermeye bir son vermesi gerekiyor” ifadelerini kullanmaktan da geri durmadı.