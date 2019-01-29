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Sarı Yelekliler karşıtı Kırmızı Fularlılar kim ve ne istiyorlar?

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Fransa'da yaklaşık 3 aydır eylemlerini sürdüren hükümet karşıtı Sarı Yelekliler son eylemlerinde meydanları karşı grupla paylaşmak zorunda kaldı.
Sarı Yelekliler karşıtı Kırmızı Fularlılar kim ve ne istiyorlar?

Pazar günü başkent Paris'te Sarı Yelekliler'in karşıtı 10 bin kişi kırmızı fularlarıyla sokağa inerek seslerini duyurmaya çalıştı.

'Özgürlükler için Cumhuriyetçilerin Yürüşü' adı verilen eylem üç grubu bir araya getirdi: 'Foulards Rouges' (Kırmızı Fularlılar), 'Gilets Bleus' (Mavi Yelekliler) ve 'Stop, maintenant ca suffit' (Dur, Artık Yeter).

Kim bu Kırmızı Fularlılar?

Sosyal medya üzerinden faaliyetlerini yürüten Kırmızı Fularlılar, Facebook hesaplarında taleplerini tek cümlede anlatıyor: "Sadece tek bir şey istiyoruz: Asayişin ve kişisel özgürlüklerin yeniden sağlanması. Ülkemizde yaşam huzurla ve saygı çerçevesinde devam etmeli."

Kırmızı Fularlılara göre zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yeleklilerin protestolarına sessiz kalanlar için artık bardak taşmak üzere.

John Christophe Werner tarafından 26 Kasım'da Vaucluse kentinde kurulan hareketin resmi olarak bin 719 üyesi bulunuyor.

Grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki İlerleyen Cumhuriyet Partisi (LREM) tarafından yönetilmekle suçlanıyor.

LREM ile bağlantılarının olmadığını savunan grubun sözcüsü Philippe Lhoste amaçlarının son dönemde yaşanan şiddet olaylarından bıkanları bir araya getirerek seslerini duyurmak olduğunu söylüyor.

Macron'un destekçileri, Sarı Yelekli eylemcilerle bir sorunlarının olmadığını ancak hareketin ruhunun şiddete eğilimli oluşuna, yolların kapatılmasına ve çevreye zarar verilmesine karşı durduklarını ifade ediyor.

Kırmızı Fularlılar, azınlığı temsil ettiğine inandıkları Sarı Yelekliler'in taleplerini yüksek sesle dile getirirken ülkedeki çoğunluğun ise sessiz kaldığı düşüncesinde.

Bazı Fransız bakanlar, 'Cumhuriyetçi Yürüyüş'ün Sarı Yeleklileri bastırmaya çalışan hükümetin elini daha da zorlaştırdığını söylüyor. Bu sebeble hükümet yetkilileri Kırmızı Fularlıların eyleme katılım davetini geri çevirdi.

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