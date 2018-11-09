Satanistler Netflix’e 50 milyon dolarlık dava açıyor

Netflix ve WarnerBros’un ortak yapımı olan The Chilling Adventures of Sabrina dizisine, satanist gruplar 50 milyon dolarlık dava açıyor.

Satanist grupların dizinin içerisinde yer alan tanrı figürü nedeni böyle bir işe kalkıştıkları kayıtlara geçmiş durumda.

The Chilling Adventures of Sabrina’daki tanrı figürü için 50 milyon dolarlık dava açıyor

The Chilling Adventures of Sabrina dizisiyle ilgili yasal yollara başvuracaklarını belirten Satanik Tapınak kurucusu Lucien Graves, yapımcılara ayrıca dava açacaklarını da vurguladı. Dizide kullanılan tanrı figürünün Baphomet’e ait olduğunu belirterek, telif davası açacaklarını söyledi. Dizinin dava edilecek olması, yine başka bir Netflix yapımı olan Stranger Things’in de ayrı ayrı üç kere dava edilmesini de akıllara geri getirdi.

Başrollerinde Kiernan Shipka, Ross Lynch ve MirandaOtto’nun bulunduğu The Chilling Adventures of Sabrina’nın konusuna değinecek olursak, yarı cadı yarı insan olan Sabrina’nın başından geçenlere odaklanıyor. İzleyenlerin olumlu notlar verdiği dizi Sabrina’nın ailesinden kalan Gecenin Kilisesi ile gençlerin dünyası arasında yaşadığı maceralar anlatılıyor.