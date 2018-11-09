  • BIST 92.839
  • Altın 212,910
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Satanistler Netflix’e 50 milyon dolarlık dava açıyor

»
Netflix ve WarnerBros’un ortak yapımı olan The Chilling Adventures of Sabrina dizisine, satanist gruplar 50 milyon dolarlık dava açıyor.
Satanistler Netflix’e 50 milyon dolarlık dava açıyor

Satanist grupların dizinin içerisinde yer alan tanrı figürü nedeni böyle bir işe kalkıştıkları kayıtlara geçmiş durumda.

The Chilling Adventures of Sabrina’daki tanrı figürü için 50 milyon dolarlık dava açıyor

The Chilling Adventures of Sabrina dizisiyle ilgili yasal yollara başvuracaklarını belirten Satanik Tapınak kurucusu Lucien Graves, yapımcılara ayrıca dava açacaklarını da vurguladı. Dizide kullanılan tanrı figürünün Baphomet’e ait olduğunu belirterek, telif davası açacaklarını söyledi. Dizinin dava edilecek olması, yine başka bir Netflix yapımı olan Stranger Things’in de ayrı ayrı üç kere dava edilmesini de akıllara geri getirdi.

satan.jpeg

Başrollerinde Kiernan Shipka, Ross Lynch ve MirandaOtto’nun bulunduğu The Chilling Adventures of Sabrina’nın konusuna değinecek olursak, yarı cadı yarı insan olan Sabrina’nın başından geçenlere odaklanıyor. İzleyenlerin olumlu notlar verdiği dizi Sabrina’nın ailesinden kalan Gecenin Kilisesi ile gençlerin dünyası arasında yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı09 Kasım 2018 Cuma 11:20
  • Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı08 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  • Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor07 Kasım 2018 Çarşamba 14:17
  • Facebook 100’den fazla hesabı engelledi06 Kasım 2018 Salı 15:25
  • Hubble'dan gülümseten keşif06 Kasım 2018 Salı 15:20
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:05
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:03
  • "Zuckerberg Türkiye'de olsa bankadan teminat mektubu alamaz"04 Kasım 2018 Pazar 20:00
  • Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü04 Kasım 2018 Pazar 15:20
  • Atomlar, boşluktaki nesneleri çeken ışınla kapana kıstırıldı31 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti