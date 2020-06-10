Satürn’ün ünlü uydusu 100 kat hızlı uzaklaşıyor

NASA ve İtalyan Uzay Ajansı’nın yeni araştırması, Satürn'ün uydusu Titan'ın gezegenden daha önce düşünüldüğünden daha hızlı uzaklaştığını ortaya koydu.

Titan’ın uzaklaştığı aslında bilinen bir olguydu. Ama bilim insanları bu olayın beklediklerinden 100 kat daha hızlı gerçekleştiğini tespit etti.

Cassini uzay aracından gelen görüntüleri kullanan araştırmacılar Titan’ın arkasında görünen yıldızları haritalandırdı ve uydunun pozisyonundaki değişimleri izledi.

Araştırmacılar, bulgularını doğrulamak için bağımsız bir veri kümesiyle karşılaştırdı. Bu da yine Cassini tarafından toplanan radyo bilimi verileriydi.

Söz konusu teknik sayesinde Titan'ın gezegeninden yılda yaklaşık 11 santimetre kadar uzaklaştığı keşfedildi.

Times of India'ın haberine göre bulgular, astronomların yıllardır çözmeye çalıştığı bir meselenin açıklığa kavuşmasını sağlayabilir.

Bilim insanları Satürn’ün Güneş Sistemi’nin ilk günlerinde, 4,6 milyar yıl önce oluştuğunu biliyor. Ancak gezegenin halkalarının ve 80’den fazla uydunun bulunduğu sisteminin ne zaman oluştuğu hala muamma.

Titan ve Satürn arasındaki mevcut mesafe de 1,2 milyon kilometre olarak belirlendi. Buradan yola çıkarak yeniden hesaplanan uzaklaşma oranı, yolculuğun başlangıcında uydunun Satürn’e çok daha yakın olduğunu gösterdi. Bu da tüm sistemin düşünülenden daha hızlı genişlediği anlamına geliyor.

Nature Astronomy adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Valery Lainey, şunları söyledi:

Bu bulgu, Satürn sisteminin yaşı ve uydularının oluşumunu gösterecek yapbozun önemli bir parçasını ortaya koydu.

NASA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre başka uydu sistemlerinde de yaşanan uzaklaşmanın nedeni, gelgitler esnasında oluşan enerji.

Kabarmalar ve çökmelerle açığa çıkan enerji, gezegenden uyduya transfer oluyor ve uydunun giderek uzaklaşmasına sebebiyet veriyor. Benzer şekilde Ay’ın da Dünya’dan her yıl 3,8 cm uzaklaştığı biliniyor.