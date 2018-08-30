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Sayın: “30 Ağustos zaferi türk dünyasını aydınlatan sönmeyen güneştir”

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü İskele’de coşku ile kutlandı. İskele’de ki törenler Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.
Sayın: “30 Ağustos zaferi türk dünyasını aydınlatan sönmeyen güneştir”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü İskele’de coşku ile kutlandı. İskele’de ki törenler Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında İskele'de ki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yer aldı. Burada anıta çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son buldu. Törenlere İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Mesut Genç, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, kurum-kuruluş temsilcileri ve okulların yanı sıra halk katıldı.

Bir diğer tören ise İskele Ecevit Meydanı’ndaydı. Buradaki tören, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz’in, halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlaması ile başladı.

SAYIN: “30 AĞUSTOS ZAFERİ TÜRK DÜNYASINI AYDINLATAN SÖNMEYEN GÜNEŞTİR”

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Barış Sayın yaptı. Konuşmasında 30 Ağustos Zaferi’nin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da doğan, tüm Türk dünyasını aydınlatan sönmeyen güneş olduğunu belirten Sayın, bu zafer ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek Anadolu’nun bağrında şahlanan Yüce Türk milletinin, her türlü imkânsızlıklara rağmen başlattığı İstiklal mücadelesinin eşsiz destanıdır dedi. Tören, resmi geçit ile son buldu.

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