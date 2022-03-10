Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

Alman hükümetine yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, görüşmeler sırasında Almanya ve Fransa, Rusya'dan Ukrayna'da derhal ateşkes ilan etmesini talep etti.

Görüşmede Macron ve Scholz'un Ukrayna'daki krize herhangi bir çözümün Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler yoluyla gelmesi gerektiğinde ısrar ettikleri bildirildi.

Üç liderin, ilerleyen günlerde birbirleriyle yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.