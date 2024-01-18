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Schwarzenegger gümrükte beyan etmediği lüks saat yüzünden Münih havaalanında bekletildi

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Yetkililer Schwarzenegger'den 4 eurosu vergi ve 5 bin eurosu ceza olmak üzere toplam 35 bin euro tahsil etti.
Schwarzenegger gümrükte beyan etmediği lüks saat yüzünden Münih havaalanında bekletildi

Almanya'ya girişte lüks saatini gümrükte beyan etmeyen dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger Münih havaalanında 3 saat bekletildi. 

Terminatör seri filmlerinin yıldızı, iklim krizi yardım derneği yararına bir müzayedede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki Audemars Piguet marka saati beyan etmediği iddiasıyla havaalanında gümrük memurları tarafından kısa bir süre alıkonuldu.

Alman tabloid gazetesi Bild'in gümrük yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 76 yaşındaki Avusturya doğumlu eski Kaliforniya valisi, bagajını arayan ve aktörün geliş gümrük formunda beyan etmediği iddia edilen saati bulan memurlar tarafından bir kenara çekildi

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