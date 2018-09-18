Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ”Aziz şehitlerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygı ile anmaktayız.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin bekası uğruna fedakârlıklar göstererek gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşıyan gazilerin değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü’nün ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ”Aziz şehitlerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygı ile anmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimizin Gaziler Gününü kutlar, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” dedi.