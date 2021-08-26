Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı ( Yedidalga Balıkçı Barınağı )  Protokolü İmzalandı

Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı Kullanım ve İdari Esaslar Protokolü imzalandı. 2011 yılında imzalanan bir protokol kapsamında Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı, (Yedidalga Balıkçı Barınağı) mesleki balıkçılarımız tarafından kullanılmaktadır.

Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı Kullanım ve İdari Esaslar Protokolü imzalandı. 2011 yılında imzalanan bir protokol kapsamında Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı, (Yedidalga Balıkçı Barınağı) mesleki balıkçılarımız tarafından kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere bölgeye balıkçı barınağı kazandırılması yönündeki girişimler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun önceki bakanlık görevinde başlatılmıştı. Ocak 2020 tarihinde tadil edilen limanın açılışı yapıldı. Bu çerçevede liman küçük boy 57 balıkçı teknesine ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi. 140 metre rıhtım ve yeni çekek yeri yapılarak, ana mendirek güçlendirildi.

Zaman içerisinde meydana gelen gelişmeler ile barınakta yapılan iyileştirme ve düzenlemeler bu protokolün güncellenmesini elzem hale getirmiştir.

Bakanlığımızın yaptığı çalışmalara müteakip paydaşların da görüşleri dikkate alınarak, mesleki balıkçılarımızın yararına olacak şekilde yeni bir protokol hazırlanmıştır.

Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı Kullanım ve İdari Esaslar Protokolü isimli protokolümüz 25.08.2021 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından imzalanmıştır.

Protokolün, mesleki balıkçılarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.