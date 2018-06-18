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Şeker hastalarına kötü haber!..

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KKTC’nin olmazsa olmazları arasında olan ‘Sağlıkta’ hükümetlerin yeterli bütçeyi ayırmamaları nedeniyle, sürekli olarak sıkıntı ve sorun yaşanıyor.
Şeker hastalarına kötü haber!..

Taner ULUTAŞ

Önemli hastalıkların tedavilerinde kullanılan hap ve ilaçların sürekli eksilmesi ve yerlerine yenilerinin uzun süre konulamaması, hastaları ciddi riskler ile karşı karşıya bırakıyor.

Şeker hastalarının insülin ile birlikte kullandıkları GLUKOFEN isimli hap ile sinirleri yatıştırmakta kullanılan Pistol ilacının 2 aydır hastanede bulunmadığı ve hastalara dışarıdan alınması tavsiyesinde bulunulduğu öğrenildi.

K.Kaymaklı’da sakin Derviş Özkeser, yaptığı açıklamada, "Ben şeker hastasıyım. Sürekli olarak insülin kullanırım. Tabi insülin ile birlikte GLUKOFENhapını da birlikte alırım. Bu GLUKOFEN hapını insülin ile birlikte almazsam insülinin bir faydası olmaz. Netice itibarı ile bugün (Dün) GLUKOFENhapı ile sinir yatıştırıcı Pistol ilacını almak için hastaneye gittim. Ancak bu ilaçların hastanede olmadığı bana söylendi" dedi.

Derviş Özkeser açıklamasına devamla, "2 aydır GLUKOFENhapı ile Pistol ilacı hastanede yok. 2 aydır alamadık hala gelmedi mi diye sordum. Bana dışarıdan almam söylendi. GLUKOFEN hapının bir kutusu dışarıda 25 TL ve ben sürekli kullandığım için kısa süre içerisinde bu ilaçları tüketirim. Her iki ilaca birde insülin ilave edilince bu durum bütçemi aşar. Maaşımız düşük ve çok yüksek değil. Kıt kanaat ancak geçinebiliyoruz. Biz Şeker hastaları alamadığımız ilaçlarımız nedeniyle krize mi girelim? Hayatımızdan mı olalım" ifadesinde bulundu.

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