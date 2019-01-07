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Seks robotlarının üretildiği fabrikadan tüyleri diken diken eden görüntüler

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Seks robotlarının üretildiği fabrikadan tüyleri diken diken eden görüntüler
Seks robotlarının üretildiği fabrikadan tüyleri diken diken eden görüntüler

Çin'de bulunan cinsel ilişki robotlarının üretildiği fabrikaya ait fotoğraflar, görenlerin tüylerini ürpertiyor.

 

Seks robotlarının üretildiği fabrikadan tüyleri diken diken eden görüntüler

Çin'in Guangdong bölgesinde, cinsel ilişki robotları üreten bir fabrikada işçiler, parçaları birleştirerek, insan formuna sokulan robotları müşterilerin beğenisine sunuyor.

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Her zevke göre robotun üretildiği fabrikada, yaşlı, genç, sarışın, esmer birçok robot bulunuyor.

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Bacakların farklı hareket etmesini sağlayan modlar da mevcut.

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Robotları üreten firmanın sohbet edebilen robotlar hakkında ortaya attığı iddia ise tartışılacak türden...

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Firma, sohbet edebilen robotlar sayesinde, insanların sosyallikten uzaklaşacağını ve böylece robotlarla cinsel ilişkiye girmek için evde daha fazla vakit geçireceklerini iddia ediyor.

İşte fabrikadan görüntüler:

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